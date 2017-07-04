Президент Афганистана посетил коневодческий комплекс и мемориальный памятник

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в ходе официального визита в Ашхабад посетил Ахалтекинский конный комплекс президента Туркменистана, распложенный в предгорьях Копетдага. Высокому гостю были продемонстрированы лучшие представители этой породы лошадей.

Во второй половине дня глава Афганистана проследовал к мемориальному комплексу «Halk hakydasy» («Народная память»), где возложил цветы к памятнику «Baky Şöhrat» («Вечная слава»), ознакомился с экспозицией находящегося на территории комплекса музея «Watan mukaddesligi» («Святыни Родины») и оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы государств выступили речами.

По окончании торжественного приема, завершив свой официальный визит в Туркменистан, президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани проследовал в столичный Международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

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