Президенты Туркменистана и Афганистана провели переговоры в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе встречи в формате «один на один» и в расширенном составе стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом, укрепления мира и стабильности в регионе. На повестку переговоров в расширенном составе были вынесены вопросы региональной безопасности и двустороннего взаимодействия.

Особое значение в этом контексте придавалось газопроводу Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. В настоящее время ведется строительство его туркменского участка, решаются технические вопросы по его прокладке на территории Афганистана. Реализация такого масштабного проекта, по мнению сторон, окажет позитивное воздействие на социально-экономическое развитие не только стран-участниц, но и государств всего региона. Он может сформировать важнейшее условие для оздоровления обстановки и безопасности в Центральной и Южной Азии.

Еще одним важнейшим проектом остается железная дорога из Туркменистана в Афганистан. Осенью прошлого года завершено строительство ветки Атамырат – Ымамназар – Акина. Сейчас активно обсуждаются вопросы строительства этой дороги на территории Афганистана. В дальнейшем планируется довести ее до границ с Таджикистаном. Намечена капитальная реконструкции железной дороги Серхетабат – Тургунды.

Весомым вкладом Туркменистана в социально-экономическое развитие Афганистана является сооружение дополнительных электроэнергетических мощностей в афганском направлении, что

позволит значительно увеличить объемы поставок туркменской электроэнергии в соседнее государство, а через него и далее. Эти проекты помогут объединить электропроводящие системы стран Центральной и Южной Азии.

Торгово-экономическая сфера является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В 2016 году общий объем товарооборота между странами составил свыше 547 миллионов долларов США. При этом туркменский и афганский лидеры отмечают возможность увеличения объемов взаимной торговли и ее диверсификации.

В тематике туркмено-афганских переговоров неизменно также присутствуют вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере. Туркменистан намерен и далее оказывать помощь южному соседу в подготовке квалифицированных национальных кадров самых разных специальностей, в обучении афганских студентов.

На международной арене Туркменистан и Афганистан преследуют общие стратегические цели. Они связаны с обеспечением мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и на планете. Обе страны активно взаимодействуют в рамках ООН, Движения неприсоединения, Исламской организации сотрудничества и Организации экономического сотрудничества.

Сегодняшние переговоры подтвердили нерушимость братских и добрососедских отношений между странами, их готовность к тесному экономическому сотрудничеству, совместной реализации масштабных транспортных и энергетических проектов.

14-15 ноября 2017 года в Ашхабаде состоится 7-я Региональная экономическая конференция по Афганистану. На этом форуме будут продолжены переговоры по различным аспектам долгосрочного регионального экономического сотрудничества.

По итогам состоявшихся в Ашхабаде туркмено-афганских переговоров на высшем уровне были подписаны двусторонние документы. Внешнеполитическими ведомствами двух стран принята программа сотрудничества на 2018-2019 годы. На межправительственном уровне подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в ковровой промышленности; соглашение о международных автомобильных перевозках и соглашение о международном железнодорожном пропускном пункте на туркмено-афганской границе. Стороны также подписали Правила организации железнодорожных перевозок между приграничными станциями Имамназар и Акина.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики и водного хозяйства ИРА касается поставок туркменской электроэнергии в афганские провинции Бадгис и Джаузджан.

Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере заключено между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и университетом афганской провинции Джаузджан.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани подписали по итогам переговоров совместное заявление.

По итогам переговоров Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани провели брифинг для журналистов.

Как отмечалось, в ходе переговоров значительное место было отведено положению в регионе. Речь шла о необходимости консолидации усилий в целях обеспечения прочного мира, добрососедства и устойчивого развития в Центральной Азии и сопредельных государствах. Туркменистан и Афганистан подтвердили свою приверженность мирному диалогу, урегулированию всех возникающих споров и конфликтов политическими средствами.

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