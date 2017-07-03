На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 8 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 8 сделок на 7 миллионов 500 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а бизнесмены из России, Великобритании и ОАЭ приобрели махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажную пряжу, корни солодки и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока.

За манатные средства коммерсанты из ОАЭ купили крупную партию йодного раствора на 700 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели некондиционный полипропилен «Туркменагломерат» (ТКНПЗ) на общую сумму 80 тысяч манатов.

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