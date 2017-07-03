В Ашхабаде состоятся туркмено-афганские переговоры на высшем уровне, для участия в которых в туркменскую столицу прибывает правительственная делегация Афганистана во главе с президентом Мохаммадом Ашрафом Гани.

Этот официальный визит призван стать очередным важным шагом на пути дальнейшего укрепления и развития традиционно дружественных межгосударственных отношений.

На протяжении многих лет Туркменистан активно участвует в процессе мирного урегулирования ситуации в Афганистане, всемерно содействует социально-экономическому и культурному возрождению этой страны. Подтверждением тому являются инициативы Туркменистана, в том числе, касающиеся реализации крупных инвестиционных проектов, призванных способствовать восстановлению афганской экономики, решению вопросов социального и гуманитарного характера.

В их ряду – строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и азиатского международного железнодорожного транспортного коридора.

Поддерживая афганский народ в его стремлении к мирной и благополучной жизни, Туркменистана поставляет в Афганистан электроэнергию и сжиженный газ по льготной цене, строит в соседнем государстве объекты социального, в частности, медицинского и образовательного назначения. Кроме того, в учебных заведениях Туркменистана обучаются афганские студенты, получающие профессиональные знания по различным специальностям.

Как ожидается, на повестку дня очередных туркмено-афганских переговоров на высшем уровне будет вынесен широкий спектр вопросов межгосударственного партнерства – как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и прежде всего ООН.

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