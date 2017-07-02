В Ашхабаде открылся учебный центр госконцерна «Туркменгаз»

Учебный центр государственного концерна «Туркменгаз» открылся в Ашхабаде. Здесь созданы все условия для освоения современного оборудования и технологий, внедряемых на нефтегазовых месторождениях страны. В центре могут одновременно повышать квалификацию 120 специалистов. В трехэтажном учебном корпусе разместились семь учебных классов и четыре профильные лаборатории.

Особые стенды моделируют работу оборудования буровых установок, трубопроводов и компрессорных стаций. Они дают возможность создать любую ситуацию и в рамках обучения найти оптимальный выход, обеспечив наиболее эффективное функционирование современных установок.

Подрядчиком строительства объекта выступил госконцерн «Туркменнефтегазстрой», поставку учебного оборудования обеспечила южнокорейская компания LG International Corp.

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