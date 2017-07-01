В МИД Туркменистана прошла встреча с главой Гагаузии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ириной Влах. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Туркменистаном и АТО Гагаузия и выразили приверженность к продолжению диалога, сложившегося на высоком уровне.

Выразив признательность Туркменистану за строительство социального объекта в АТО Гагаузия, Ирина Влах отметила положительную динамику развития торгово-экономических отношений, выразив заинтересованность компаний Гагаузии в развитии торговых отношений и активизации участия на туркменском рынке. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сфере энергетики и культурно-гуманитарной области.

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