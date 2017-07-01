В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Турецкой Республики во главе с вице-премьером Йылдырымом Тугрулом Тюркешем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, подчеркнув обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии установившегося диалога в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Участники встречи отметили высокий уровень политико-дипломатического партнерства и обменялись мнениями о возможности расширения сотрудничества в этом направлении. Также была отмечена позитивная роль совместных культурных мероприятий, а также необходимость развития сотрудничества в области образования, спорта и туризма.

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