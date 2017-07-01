В Туркменском госуниверситете состоялась презентация книги «Счастливая эпоха Аркадага»

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась презентация новой книги – «Счастливая эпоха Аркадага», посвященной 60-летию президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Издание представляет собой публицистическое повествование о самых важных событиях, прошедших в жизни Туркменистана за 10 лет президентства Гурбангулы Бердымухамедова. В книге рассказывается о детстве, юности главы государства, начале его трудового пути, профессиональном становлении, деятельности на научном поприще, руководящих должностях и посту президента.

Книга «Счастливая эпоха Аркадага» проиллюстрирована фотографиями, в том числе кадрами официальной хроники. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

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