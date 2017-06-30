На выставке «ЭКСПО-2017» отметили национальный день Туркменистана

На международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане состоялось празднование национального дня Туркменистана. К этому событию организаторы туркменской экспозиции подготовили концертную программу, а всех гостей туркменского павильона ожидали угощения в виде блюд традиционной кухни.

В исполнении мастеров искусств Туркменистана прозвучали песни и старинные народные мелодии. Национальная экспозиция раскрывает потенциал Туркменистана в области возобновляемых источников энергии, а также предоставляет возможность посетителям познакомиться с богатой национальной культурой туркменского народа.

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