|30.06.17 12:11
|
На выставке «ЭКСПО-2017» отметили национальный день Туркменистана
На международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане состоялось празднование национального дня Туркменистана. К этому событию организаторы туркменской экспозиции подготовили концертную программу, а всех гостей туркменского павильона ожидали угощения в виде блюд традиционной кухни.
В исполнении мастеров искусств Туркменистана прозвучали песни и старинные народные мелодии. Национальная экспозиция раскрывает потенциал Туркменистана в области возобновляемых источников энергии, а также предоставляет возможность посетителям познакомиться с богатой национальной культурой туркменского народа.
© TURKMENISTAN.RU, 2017