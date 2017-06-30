Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

30.06.17 12:11

На выставке «ЭКСПО-2017» отметили национальный день Туркменистана

На международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане состоялось празднование национального дня Туркменистана. К этому событию организаторы туркменской экспозиции подготовили концертную программу, а всех гостей туркменского павильона ожидали угощения в виде блюд традиционной кухни.

В исполнении мастеров искусств Туркменистана прозвучали песни и старинные народные мелодии. Национальная экспозиция раскрывает потенциал Туркменистана в области возобновляемых источников энергии, а также предоставляет возможность посетителям познакомиться с богатой национальной культурой туркменского народа.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru