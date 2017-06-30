Президент Туркменистана в день своего 60-летия удостоен ряда зарубежных наград

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в день своего 60-летия был удостоен ряда иностранных наград. Так, в ходе церемонии поздравления главы государства руководительским корпусом страны слово было предоставлено главе автономно-территориального образования Гагаузия (Республика Молдова) Ирине Влах. Она сообщила, что прибыла в Ашхабад с почетной миссией вручить главе Туркменистана высшую награду Гагаузии – орден «Gagauz Yеri», которого туркменский лидер удостоен за личный вклад в укрепление отношений двух народов, содействие экономическому и культурному развитию автономии.

Также с шестидесятилетием президента Туркменистана поздравил председатель совета Союза нефте- и газопромышленников РФ, председатель правления межгосударственной нефтяной компании «Союзнефтегаз» Юрий Шафраник.

Он сообщил, что высшим горным советом некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» принято решение о награждении президента Гурбангулы Бердымухамедова золотым знаком «Горняк России» за большой личный вклад в развитие горнорудной промышленности Туркменистана и активное содействие освоению богатейшей минерально-сырьевой базы региона.

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