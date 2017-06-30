|30.06.17 10:11
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Премьер-министр России по телефону поздравил президента Туркменистана с 60-летним юбилеем
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием.
Глава российского правительства пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деятельности на высшем государственном посту. Дмитрий Медведев выразил особую признательность туркменскому лидеру за личное содействие развитию дружественных отношений между Россией и Туркменистаном.
Поблагодарив за поздравления и добрые пожелания, глава государства отметил позитивную динамику развития сотрудничества двух стран, вышедшего за последние годы на качественно новый уровень.
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