Премьер-министр России по телефону поздравил президента Туркменистана с 60-летним юбилеем

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием.

Глава российского правительства пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деятельности на высшем государственном посту. Дмитрий Медведев выразил особую признательность туркменскому лидеру за личное содействие развитию дружественных отношений между Россией и Туркменистаном.

Поблагодарив за поздравления и добрые пожелания, глава государства отметил позитивную динамику развития сотрудничества двух стран, вышедшего за последние годы на качественно новый уровень.

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