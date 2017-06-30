Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Поздравив главу Туркменистана с шестидесятилетием, Шавкат Мирзиёев пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в его деятельности на высшем государственном посту. Выразив благодарность за поздравления и добрые пожелания, президент Туркменистана адресовал наилучшие пожелания братскому народу Узбекистана. В ходе телефонного разговора главы государств-соседей обменялись мнениями по ключевым аспектам туркмено-узбекского партнерства. © TURKMENISTAN.RU, 2017