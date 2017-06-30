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30.06.17 09:57

Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Поздравив главу Туркменистана с шестидесятилетием, Шавкат Мирзиёев пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в его деятельности на высшем государственном посту. Выразив благодарность за поздравления и добрые пожелания, президент Туркменистана адресовал наилучшие пожелания братскому народу Узбекистана.

В ходе телефонного разговора главы государств-соседей обменялись мнениями по ключевым аспектам туркмено-узбекского партнерства.

 

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