Президенты Туркменистана и Таджикистана обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Таджикский лидер поздравил главу Туркменистана с 60-летним юбилеем, пожелав ему здоровья и достижения всех намеченных целей на благо туркменского народа.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил таджикского коллегу за поздравления и добрые пожелания, выразив уверенность, что туркмено-таджикские отношения будут и впредь развиваться на принципах добрососедства и взаимоуважения.

В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов, касающихся расширения взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных организаций. Собеседники высказались за продолжение практики культурных и творческих обменов.

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