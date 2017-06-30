|30.06.17 08:34
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Президент Казахстана поздравил по телефону главу Туркменистана
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Руководитель Казахстана пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту.
Высказав своему казахстанскому коллеге признательность за поздравления, глава Туркменистана отметил, что отношения между двумя странами сегодня обретают всё более динамичный и поступательный характер. В ходе телефонного разговора собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия.
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