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30.06.17 08:34

Президент Казахстана поздравил по телефону главу Туркменистана

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Руководитель Казахстана пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту.

Высказав своему казахстанскому коллеге признательность за поздравления, глава Туркменистана отметил, что отношения между двумя странами сегодня обретают всё более динамичный и поступательный характер. В ходе телефонного разговора собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия.

 

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