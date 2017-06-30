Президент Казахстана поздравил по телефону главу Туркменистана Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Руководитель Казахстана пожелал туркменскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту. Высказав своему казахстанскому коллеге признательность за поздравления, глава Туркменистана отметил, что отношения между двумя странами сегодня обретают всё более динамичный и поступательный характер. В ходе телефонного разговора собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. © TURKMENISTAN.RU, 2017