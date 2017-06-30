Президент Туркменистана удостоен высокой государственной награды Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом Александра Невского. Об этом Путин сообщил Бердымухамедову в ходе телефонного разговора.

Сердечно поздравив своего туркменского коллегу с 60-летним юбилеем, российский лидер сообщил, что глава Туркменистана удостоен высокой государственной награды Российской Федерации за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между двумя государствами.

Выразив искреннюю признательность за поздравления и награду, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что принимает российский орден как высокую оценку миролюбивой политики Туркменистана, а также как свидетельство крепнущего туркмено-российского сотрудничества.

В ходе телефонного разговора главы Туркменистана и России обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах.

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