|29.06.17 09:46
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Лидеры иностранных государств поздравили президента Туркменистана с 60-летием
Лидеры ряда иностранных государств поздравили президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем.
Поздравления прислали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент ОАЭ Халифа бин Заед Аль Нахаян, президент Республики Корея Мун Чже Ин, президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Молдова Игорь Додон.
Также письма с поздравлениями в адрес президента Туркменистана направили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, губернатор Астраханской области РФ Александр Жилкин, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Бин Заед Аль Нахаян, вице-президент ОАЭ, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мухаммед Бин Рашид Аль-Мактум.
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