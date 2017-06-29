Пассажирский авиапарк Туркменистана пополнился новым «Боингом»

В Международном аэропорту Ашхабада приземлился новый пассажирский авиалайнер Boeing-737-800. Он стал третьим воздушным судном этой серии, поставленным по контракту между Туркменистаном и американским авиастроительным гигантом.

Многочасовой перелет из города Сиэтла (США) был осуществлен экипажем компании «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии»). Согласно традиции, представители старшего поколения совершили в аэропорту обряд благословения по случаю прибытия нового самолёта.

Дальность беспосадочного полета самолетов Boeing-737-800, достигающая 5660 километров, позволяет использовать их для осуществления пассажирских рейсов в Алматы, Анкару, Стамбул, Дели, Дубай, Казань, Минск, Москву, Санкт-Петербург и другие города Евразийского континента. Авиалайнер рассчитан на 160 пассажиров.

За период реализации национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы количество подобных авиалайнеров будет расти, что позволит открыть новые воздушные маршруты из Ашхабада в Милан (Италия), Джидду (Саудовская Аравия), Хошимин (Вьетнам), Тегеран (Иран), Тбилиси (Грузия) и Ташкент ( Узбекистан).

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