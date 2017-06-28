В Туркменистане аккредитован посол ЮАР

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Южно-Африканской Республики в Туркменистане Кейтумеци Сейпело Тандека Мэттьюс.

В ходе состоявшейся беседы дипломат была проинформирована о приоритетах внешней и внутренней политики Туркменистана. Особое внимание было уделено социально-экономическим реформам и масштабным проектам, нацеленным на повышение уровня жизни народа. Посол была также ознакомлена со структурой и законодательной деятельностью национального парламента.

В ходе встречи Кейтумеци Сейпело Тандека Мэттьюс подчеркнула, что в качестве дипломата ЮАР приложит все усилия для активизации сотрудничества своей страны с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

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