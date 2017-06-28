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28.06.17 09:31

В Туркменистане состоялась акция по уничтожению наркотиков

Под Ашхабадом состоялась акция по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, изъятых в ходе ряда спецопераций, проведенных совместно правоохранительными и военными органами Туркменистана. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с употреблением, распространением и незаконным оборотом наркотиков.

В акции приняли участие руководители силовых структур Туркменистана, представители дипмиссий, международных организаций, а также общественных организаций и СМИ. Собравшимся были продемонстрированы наркотические вещества, после чего каждый желающий собственноручно мог отправить упаковку опасного зелья в топку специальных печей. По установленным правилам весь процесс сжигания находился под контролем сотрудников правоохранительных структур и уполномоченных экспертов.

 

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