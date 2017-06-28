В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2017»

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2017». В смотре принимают участие более 50 ведущих предприятий и структур Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, производственно-торговые организации потребительских обществ страны, а также совместные торговые дома Туркменистана с Россией, Белоруссией, Турцией.

На выставке представлены услуги общественного питания, гостиничный, компьютерный и образовательный сервисы. Все стенды объединены на пространстве экспозиционного зала, разделенного по принципу торгово-развлекательного центра – с бакалейными рядами, кафе и ресторанами. Здесь посетителям выставки предлагается отведать блюда национальной туркменской, а также европейской и азиатской кухонь.

Один из самых оживленных стендов на выставке – «Ашхабад-2017», где представлена текстильная и сувенирная продукция с символикой V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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