В Туркменистане отметили праздник Ораза-байрам

Мусульмане Туркменистана отметили праздник Ораза-байрам, который знаменует окончание поста в месяце Рамадан.

В этот день принято готовить праздничные угощения, принимать гостей, навещать родных, друзей и творить милостыню. Люди приветствуют друг друга со словами: «Да будут приняты Аллахом ваши праздничные молитвы». Согласно мусульманскому вероучению, Ораза-байрам укрепляет в людях стремление вести праведный образ жизни.

Народ Туркменистана с праздником Ораза-байрам поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность, что торжества, приуроченные к этому празднику, приумножат патриотизм, созидательный энтузиазм и трудовое вдохновение народа Туркменистана.

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