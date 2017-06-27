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27.06.17 08:44

В Туркменистане собран 1 миллион тонн пшеницы

На заготовительные пункты Туркменистана поступил миллион тонн пшеницы нового урожая. Это позволяет рассчитывать, что в этом году государственный заказ на производство 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна будет выполнен.

В нынешнем году зерновой клин страны составляет 760 тысяч гектаров. В косовице задействовано около полутора тысяч зерноуборочных комбайнов. Доставку пшеницы на приемные пункты, элеваторы и в амбары обеспечивают более 8700 грузовых автомобилей. Своевременные расчеты с земледельцами за проданное государству зерно осуществляют отделения «Дайханбанка» («Крестьянского банка»).

 

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