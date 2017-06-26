На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 13 миллионов 286 тысяч долларов США. Предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Турции, Сингапура, Панамы, Афганистана и Казахстана закупили керосин осветительный, суммарный и прокалённый нефтяной кокс, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Представители деловых кругов Китая приобрели йод технический (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Афганистана и Киргизии реализованы продовольственная пшеница, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также пряжа хлопчатобумажная. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели некондиционный полипропилен «Туркменагломерат» (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на общую сумму 516 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017