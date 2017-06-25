В Главном музее Туркменистане состоялась презентация книги «Сокровищница национального наследия»

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялась презентация книги «Milli mirasyň hazynasy» («Сокровищница национального наследия»).

Новое издание представляет собой иллюстрированный экскурс по фондам музея. Книга состоит из четырех глав, посвященных артефактам древней истории Туркменистана – ценностям страны Маргуш, Парфянского государства, а также экспонатам, относящимся к средневековому периоду. В книге приводятся подробные сведения, наглядный фотоматериал, пояснения к каждой репродукции, топографическая инфографика, карты и схемы.

Издание приглашает читателей в музей, чтобы своими глазами увидеть эти уникальные раритеты и еще многое из того, что не вошло в данное издание.

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