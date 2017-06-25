В МИД Туркменистана обсуждены вопросы реализации Целей устойчивого развития

В МИД Туркменистана прошла встреча в формате круглого стола по обсуждению системы мониторинга Целей устойчивого развития (ЦУР). Во встрече приняли участие представители министерств, ведомств Туркменистана и главы представительств агентств и структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе совещания состоялось обсуждение презентации предлагаемой системы мониторинга ЦУР, включая соответствующие функции и задачи министерств и ведомств Туркменистана. В ходе дискуссий участники отметили, что в процессе реализации ЦУР в Туркменистане большая роль отводится вопросам мониторинга и оценки, так как внедрение ЦУР направлено на улучшение показателей развития государства.

Участники круглого стола обсудили вопросы стратегии и планирования реализации ЦУР, координации усилий министерств и ведомств страны со структурами ООН, работающими в Туркменистане.

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