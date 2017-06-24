Туркменистан в понедельник отметит праздник Ораза байрамы

Туркменистан в понедельник отметит праздник окончания мусульманского поста – Ораза байрамы. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, в 2017 году Ораза байрамы будет отмечаться 26 июня, и этот день объявлен нерабочим.

Исполнение данного указа предписано обеспечить всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности.

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