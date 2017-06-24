Туркменистан завершает строительство моста через реку на туркмено-иранской границе

Туркменистан завершает строительство нового автомобильного моста через реку Теджен на контрольно-пропускном пункте «Серахс-Серахс» в районе туркмено-иранской границы. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер по вопросам транспорта и связи Дадебай Амангелдиев.

По его словам, протяженность моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра, а пропускная способность сооружения – около 2 тысяч автомобилей в сутки. Уже проведен капитальный ремонт автотрассы Теджен – Серахс протяженностью 105 километров, ведущей к новому мосту. Ввод в строй этих объектов будет способствовать повышению объёмов торгового товарооборота между двумя соседними государствами и увеличению регулярных международных рейсов.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил высокий уровень торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираном. Глава государства подчеркнул, что транспортные пути сообщения между двумя государствами создают благоприятные условия для активизации эффективного партнерства в различных отраслях.

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