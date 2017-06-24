Туркменистан закупит около 143 тысяч компьютеров в подарок первоклассникам

Туркменистан закупит 142 тысячи 819 обучающих компьютеров, по традиции ежегодно вручаемых первоклассникам общеобразовательных школ в качестве подарков от имени президента Туркменистана.

Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта Сапардурды Тойлыев.

В этой связи на рассмотрение президента Гурбангулы Бердымухамедова был представлен ряд образцов компьютеров, предназначенных для детей, которые в предстоящем учебном году впервые сядут за школьные парты.

Ознакомившись с представленными образцами обучающих компьютеров и выбрав один из них, глава государства дал вице-премьеру поручения о закупке компьютерной техники для первоклассников.

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