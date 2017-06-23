В столице Туркменистана стартовала Неделя культуры – 2017

В Ашхабаде состоялась церемония открытия Недели культуры – 2017, приуроченной к Дню работников культуры и искусства (отмечается 27 июня), и нацеленная на сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия туркменского народа.

В рамках недели в столице Туркменистана проходят концерты, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, издательской продукции и музейных экспонатов, фотовернисажи, кинопоказы, вечера поэзии и театральные премьеры.

В частности, в Музее изобразительных искусств прошло открытие выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в Туркменском государственном театре кукол выступают юные певцы и музыканты, а в киноконцертном центре «Ватан» запланирована встреча с создателями кинофильма «Махтумкули» и его показ.

Любителей театрального искусства ждет премьерный показ постановки Национального драматического театра имени Алп Арслана – «Героглы и Агаюнус».

Неделя культуры впервые была проведена в 2013 году в Национальной туристической зоне «Аваза» и с тех пор каждый год поочередно проходит во всех областях Туркменистана и в городе Ашхабаде.

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