Боксер Константин Цзю посетил национальное первенство Туркменистана

Прославленный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю по приглашению Национальной федерации бокса Туркменистана посетил национальное первенство по боксу, собравшее около 120 участников со всех регионов страны.

Наблюдая за поединками, Константин Цзю подчеркнул, что видит большой потенциал туркменских боксеров. Он выразил уверенность, что национальная сборная значительно прибавит в мастерстве, поскольку в течение нескольких лет сборную Туркменистана будет тренировать заслуженный тренер России, победитель Олимпиады-2000 в Сиднее (Австралия), чемпион мира и Европы Александр Лебзяк.

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