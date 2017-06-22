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22.06.17 08:40

В МИД Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества с ООН

В МИД Туркменистана прошла встреча за круглым столом на тему «ООН – Центральная Азия: исторические, экономические и социальные аспекты расширения региональной интеграции». Во встрече приняли участие представители ООН в Туркменистане и главы дипмиссий, аккредитованных в Ашхабаде.

Участники встречи отметили, что Туркменистан стремится к расширению диалога в рамках ООН и выдвигает инициативы для устойчивого развития, мира и стабильности в Центральной Азии. В ходе «круглого стола» состоялся обмен мнениями по вопросам реализации целей устойчивого развития, значения превентивной дипломатии в Центральной Азии и роли возрождённого в новом качестве Великого шёлкового пути в развитии межрегионального взаимодействия.

 

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