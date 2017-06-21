В столице Туркменистана обсудили ход подготовке к Азиаде-2017

В Ашхабаде состоялся дипломатический брифинг с участием представителей аккредитованных в Туркменистане дипмиссий, международных организаций и руководителей ряда туркменских ведомств. Организаторами встречи выступили МИД Туркменистана и Исполнительный комитет Азиады-2017.

Главными темами заседания стали вопросы подготовки предстоящих Игр – приезд, размещение и аккредитация участников и гостей, а также реализация билетов.

Председатель Исполнительного комитета Азиады-2017 Даянч Гулгелдиев, выступая на брифинге, подчеркнул, что для успешной реализации проекта «Ашхабад-2017» были приглашены опытные иностранные специалисты, которые принимали участие в проведении крупных международных спортивных турниров, в том числе и Олимпиад. Сформирована слаженная команда добровольных помощников, насчитывающая 11 тысяч волонтеров.

Касаясь вопросов приема и размещения атлетов, Гулгелдиев отметил, в этих целях в аэропорту будет отведена определенная зона, где делегации будут встречать волонтеры. По мнению зарубежных специалистов, спортивная деревня Олимпийского городка, где поселятся атлеты и тренеры, по показателям качества и комфорта является одной из лучших в мире.

Разработана и культурная программа, включающая знакомство с достопримечательностями Ашхабада, самобытной культурой туркменского народа.

На брифинге было также отмечено, что в ближайшее время начнется продажа билетов на соревнования Азиады-2017.

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