В Туркменистане открылась выставка «Международное экономическое сотрудничество – 2017»

В Ашхабаде открылась универсальная выставка «Международное экономическое сотрудничество – 2017», организатором которой выступила Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Свою продукцию на ней представили более 80 государственных и частных компаний и предприятий, в том числе 56 зарубежных из 20 государств.

Туркменская экспозиция рассказывает о ходе модернизации и реорганизации отраслей национальной экономики. На стендах представлена продукция энергетической отрасли, пищевой, текстильной промышленности и сельскохозяйственной индустрии. Зарубежные участники выставки особый акцент сделали на экологически чистых системах и энергосберегающих технологиях.

Особое внимание на выставке уделено экспозиции, посвященной V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре текущего года.

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