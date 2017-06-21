Тренер из Туркменистана вошел в список лучших футбольных специалистов мира в 2017 году

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев вошел в список лучших тренеров мира в 2017 году по версии британского футбольного журнала FourFourTwo (www.fourfourtwo.com). Журнал расположил его на 36-м месте из 50 и назвал «победителем великанов».

«Способность Бердыева превращать обычных игроков в первоклассных футболистов невероятна», – отмечают в издании и вспоминают двукратное чемпионство «Рубина» в 2008 и 2009 годах, его победу над «Барселоной», а также то, как «Ростов» под руководством тренера победил «Аякс», «Андерлехт» и «Баварию» в Лиге чемпионов. «Этим летом Бердыев вернулся в „Рубин“ – и от клуба снова можно ожидать успехов», – говорится в издании.

Интересно отметить, что в рейтинг журнала также попал и главный тренер чемпиона РФ – московского «Спартака» – Массимо Каррера. Итальянский специалист, признанный лучшим тренером российского чемпионата сезона 2016–2017, расположился намного ниже Бердыева в общем рейтинг-листе, только на 44 месте.

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