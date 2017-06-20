В Туркменистане аккредитован новый посол Королевства Нидерланды

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерланды Регины Вероники Марии Джонс-Бос.

В ходе состоявшейся беседы дипломат была ознакомлена с основными направлениями внешней и внутренней политики Туркменистана. Посол была проинформирована о деятельности национального парламента и коренных реформах, проводимых в законотворческой сфере.

Отметив заинтересованность Нидерландов в активизации двустороннего партнерства, Регина Вероника Мария Джонс-Бос заявила о намерении содействовать развитию межпарламентских связей и межгосударственного диалога.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды была принята в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялся обмен мнениями об аспектах международной политики и по вопросам сотрудничества.

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