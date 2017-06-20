В столице Туркменистана обсудили проблемы Аральского моря

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Роль Международного фонда спасения Арала в развитии сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе».

Выступившие на конференции отметили вклад Туркменистана в процесс развития экологического партнерства в регионе и активизацию деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА). В частности, было подчеркнуто, что важным аспектом политики Туркменистана является рациональное водопользование, что тесно связано с сохранением экологического благополучия и охраной окружающей среды.

По мнению участников встречи, главная задача, стоящая перед странами региона, – сократить губительное воздействие Аральского кризиса, и председательство Туркменистана в фонде принесет прогресс по многим направлениям, в частности, по линии восстановления экологического баланса и улучшения социально-экономического положения в Приаралье.

Участники форума отметили, что стержневым фактором расширения конструктивного диалога между государствами – соседями по региону является нейтральный статус Туркменистана, что послужит надежной основой будущих договоренностей по управлению водными ресурсами.

Туркменистан в 2017-2019 годах председательствует в Международном фонде спасения Арала.

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