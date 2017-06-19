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19.06.17 09:17

Назначен председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала

Решением президента Международного фонда спасения Арала (МФСА), президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова председателем Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала  назначен Гуйзгелди Байджанов.

В связи с этим Байджанов освобожден от должности заместителя министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по строительным работам.

Туркменистан председательствует в МФСА в 2017-2019 годах. 

 

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