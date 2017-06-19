Назначен председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Решением президента Международного фонда спасения Арала (МФСА), президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова председателем Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала назначен Гуйзгелди Байджанов. В связи с этим Байджанов освобожден от должности заместителя министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по строительным работам. Туркменистан председательствует в МФСА в 2017-2019 годах. © TURKMENISTAN.RU, 2017