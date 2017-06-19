На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 57 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 57 сделок на 32 миллиона 186 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили автобензин, произведённый на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены Афганистана приобрели автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а представители деловых кругов России и Латвии – йод технический (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, коммерсантам из РФ, ОАЭ, Турции, Афганистана и Киргизии были реализованы ткань и пряжа хлопчатобумажные, трикотажные и махровые изделия в ассортименте, продовольственная пшеница, шерсть сараджинская и полипропиленовые мешки.

За манатные средства бизнесмены из Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму свыше 2 миллионов 36 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили автотранспорт и продовольственную пшеницу на общую сумму более 1 миллиона 327 тысяч манатов.

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