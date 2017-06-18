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18.06.17 09:12

Центробанк Туркменистана и германский Фонд сберкасс подписали меморандум о взаимопонимании

В Берлине подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству ФРГ.

Документ направлен на углубление сотрудничества в области укрепления финансовой системы, профессионального обучения, обмена визитами экспертов и специалистов. Целевая аудитория совместных акций – преподаватели и слушатели Специализированной банковской школы и клиенты банков Туркменистана.

С момента основания в 1992 году фонд поддерживает финансовые институты в различных странах, малые и средние предприятия. В настоящее время фондом реализуются проекты развития в более 40 государствах. Фонд является также партнером Туркменистана в проведении Всемирного дня сбережений.

 

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