Центробанк Туркменистана и германский Фонд сберкасс подписали меморандум о взаимопонимании В Берлине подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству ФРГ. Документ направлен на углубление сотрудничества в области укрепления финансовой системы, профессионального обучения, обмена визитами экспертов и специалистов. Целевая аудитория совместных акций – преподаватели и слушатели Специализированной банковской школы и клиенты банков Туркменистана. С момента основания в 1992 году фонд поддерживает финансовые институты в различных странах, малые и средние предприятия. В настоящее время фондом реализуются проекты развития в более 40 государствах. Фонд является также партнером Туркменистана в проведении Всемирного дня сбережений. © TURKMENISTAN.RU, 2017