В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-венгерской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи были обсуждены вопросы увеличения двустороннего товарооборота, развития сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран, привлечения деловых кругов к реализации инвестиционных проектов и созданию совместных предприятий.

Члены комиссии отметили потенциал торгово-экономического партнерства, в том числе за счет увеличения объемов и ассортимента экспорта туркменского текстиля и ковров ручной работы на венгерский рынок.

Участники встречи обменялись мнениями о подготовке проекта соглашения между правительствами Туркменистана и Венгрии о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Особое внимание было уделено энергетической теме, в частности, перспективам поставки туркменского природного газа в европейском направлении, экспорте сжиженного газа и продукции газохимических предприятий.

Также стороны обсудили перспективы расширения партнерства в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, внедрении водосберегающих технологий, здравоохранении, медицинской промышленности, туризме и спорте. По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол.

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