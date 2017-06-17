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17.06.17 08:44

В Туркменистане создан новый вуз

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Института коммунального хозяйства Туркменистана. Согласно документу, новый вуз передан в ведение Министерства коммунального хозяйства Туркменистана.

Также туркменскому Минкомхозу совместно с Минобразования предписано в месячный срок разработать учебные планы по специальностям института и представить их на утверждение. Предусматривается включить в структуру нового вуза 5 факультетов – коммунального хозяйства, экономики и управления, инженерных систем и сооружений, механико-технологический и повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году планируется принять в институт 400 студентов, которые будут обучаться по 12 специальностям.

 

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