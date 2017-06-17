В Туркменистане создан новый вуз Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Института коммунального хозяйства Туркменистана. Согласно документу, новый вуз передан в ведение Министерства коммунального хозяйства Туркменистана. Также туркменскому Минкомхозу совместно с Минобразования предписано в месячный срок разработать учебные планы по специальностям института и представить их на утверждение. Предусматривается включить в структуру нового вуза 5 факультетов – коммунального хозяйства, экономики и управления, инженерных систем и сооружений, механико-технологический и повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году планируется принять в институт 400 студентов, которые будут обучаться по 12 специальностям. © TURKMENISTAN.RU, 2017