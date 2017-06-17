В Туркменистане создан Исполком Международного фонда спасения Арала

В Туркменистане, председательствующем в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2017-2019 годах, создан Исполнительный комитет фонда. Соответствующее решение на заседании правительства в пятницу подписал президент МФСА, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документом утверждена структура Исполкома МФСА, его положение и штатная численность сотрудников аппарата.

Исполком МФСА осуществляет свою деятельность в соответствии с положением МФСА и соглашением между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о статусе Международного фонда спасения Арала и его организаций.

Исполком МФСА обеспечивает практическую реализацию решений Совета глав государств-учредителей, президента и правления фонда по проблемам бассейна Аральского моря, реализацию программ и проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в этом регионе, а также обеспечивает развитие сотрудничества с международными организациями, странами-донорами, экологическими и другими фондами.

Подписывая решение, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Международный фонд спасения Арала является универсальной платформой взаимодействия стран региона в целях преодоления последствий Аральского кризиса, улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

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