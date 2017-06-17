Президент Туркменистана подписал указ о помиловании

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi (Ночи всемогущества) осужденных лиц». Ночь всемогущества священного месяца Рамадан (месяца поста) является одним из самых почитаемых праздников у мусульман. Согласно мусульманскому вероучению, в эту ночь Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священный Коран.

Указ освобождает 1029 осужденных граждан Туркменистана от дальнейшего отбывания основного наказания, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности. Подписав указ, глава государства поручил руководителями правоохранительных органов обеспечить возвращение помилованных людей домой в ближайшее время.

Также руководителям местных органов власти было поручено помочь этим людям с трудоустройством, с тем, чтобы они добросовестным трудом искупили свою вину и приняли активное участие в развитии страны.

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