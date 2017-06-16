Белорусские депутаты в гостях у туркменских дипломатов

Группа депутатов Национального собрания Республики Беларусь во главе с руководителем рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана, председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Александром Сегодником побывала в гостях в Посольстве Туркменистана в Республике Беларусь.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двухсторонних отношений в сферах образования, культуры и науки. Туркменская сторона подчеркнула, что Туркменистан открыт для культурного сотрудничества и обмена творческими коллективами между странами.

Стороны обсудили и предстоящее событие – V Азиатские игры, которые пройдут осенью этого года в столице Туркменистана. В этой связи гостям был продемонстрированы видеоматериалы, посвященные развитию туркменского спорта и условиям, созданным для проведения Азиады-2017.

В ходе встречи гостям была предоставлена возможность ознакомится с культурным центром посольства, экспонатами уникального духовно-культурного наследия туркменского народа, самобытными национальными традициями и обычаями.

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