МВФ прогнозирует рост экономики Туркменистана

Международный валютный фонд распространил пресс-релиз по итогам заключительной консультации 2017 года с Туркменистаном. Туркменистан, являющийся крупным производителем природного газа, продолжает адаптироваться к сложным внешним условиям, включая устойчиво низкие цены на нефть и газ и замедление экономической активности в странах – торговых партнерах, отмечается в пресс-релизе.

По оценке МВФ, темпы роста остаются стабильными, свыше 6 процентов в течение примерно последних двух лет, чему способствует повышение объемов экспорта природного газа в Китай, расширительная кредитная политика и промышленная политика замещения импорта и развития экспорта. Дефицит государственного бюджета находится на низком уровне, 1¼ процента ВВП в прошлом году, но дефицит счета текущих операций увеличился до 21 процента ВВП.

МВФ подчеркивает, что официальные органы приступили к корректировке политики с учетом снизившихся цен на нефть и газ. Меры, принятые за последние год-два, включают сокращение государственных инвестиций, пошаговое снижение курса валюты и разовое повышение тарифов на коммунальные услуги. Органы государственного управления также усилили работу по развитию национальной производственной базы. Были приняты масштабные планы по увеличению добычи газа, строительству новых трубопроводов, развитию нефтехимической промышленности, расширению добычи и переработки природных ресурсов помимо углеводородов и поддержке развития частного сектора.

МВФ ожидает, что в следующие несколько лет макроэкономические показатели Туркменистана будут оставаться неровными, включая продолжение роста, умеренную инфляцию и сбалансированный бюджет, но при этом сохраняющееся внешнее давление. Прогнозируется небольшое ускорение роста, с 6,2 процента в прошлом году до 6,5 процента в 2017 году. Инфляция, по прогнозу, будет оставаться умеренной, на уровне примерно 6 процентов, а государственный бюджет, как ожидается, будет оставаться близким к сбалансированному. Вместе с тем, прогнозируется, что внешний дефицит будет оставаться значительным, примерно 11 процентов в среднесрочной перспективе, при сохранении низких цен на нефть и газ и очень высоких уровнях государственных инвестиций.

В пресс-релизе приводится оценка ситуации Исполнительного совета МВФ, где, в частности, говорится, что исполнительные директоры положительно оценили принятые официальными органами меры политики за последние два года для содействия стабильному росту и адаптации к неблагоприятным внешним условиям, особенно к снижению цен на нефть и газ.

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