В МИД Туркменистана обсудили итоги визита Генерального секретаря ООН в Ашхабад

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам переговоров между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, посетившим Ашхабад с рабочим визитом.

Во встрече приняли участие представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, структур ООН, зарубежных и туркменских СМИ.

На брифинге было отмечено, что внутренняя и внешняя политика Туркменистана соответствует приоритетным целями и задачами ООН, в первую очередь, по обеспечению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Туркменистан на системной основе развивает сотрудничество с ООН в борьбе с терроризмом, разоруженческой проблематике, достижении целей устойчивого развития, диверсификации транспортных потоков, в сфере экологии и других областях.

На брифинге было уделено большое внимание продвижению инициатив Туркменистана в энергетической области, и в частности, формированию международно-правового механизма безопасного транзита энергоносителей.

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