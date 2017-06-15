В столице Туркменистана открылись Дни культуры Республики Таджикистан

В Ашхабаде открылись Дни культуры Республики Таджикистан в Туркменистане. В составе таджикской делегации, прибывшей в Туркменистан для проведения Дней культуры, – поэты и писатели, режиссеры, художники, певцы, музыканты, представители оперного, театрального и хореографического искусства, журналисты, руководители творческих учебных заведений.

Официальная делегация Таджикистана была принята в Министерстве культуры Туркменистана, где состоялось обсуждение вопросов взаимодействия двух стран в сфере культурного развития.

В программе дней таджикской культуры – выставка картин таджикских художников, фотовернисаж «Современный Таджикистан», выставка издательской продукции, показ современной и традиционной национальной одежды. Среди самых ярких событий праздника – концерт артистов Таджикистана в киноконцертном центре «Туркменистан» и гала-концерт туркменских и таджикских мастеров культуры и искусства на церемонии закрытия творческой акции.

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