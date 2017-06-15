Завершился рабочий визит Генерального секретаря ООН в Туркменистан

Завершился рабочий визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Туркменистан. Перед вылетом из Ашхабада руководитель ООН провел краткую беседу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в VIP-зале столичного международного аэропорта.

Президент Туркменистана подчеркнул полное совпадение взглядов сторон по актуальным вопросам современности, особенно в деле поддержания мира, обеспечения всеобщей безопасности и борьбы с международным терроризмом.

Антониу Гутерреш, в свою очередь, отметил успехи Туркменистана в достижении целей устойчивого развития и значение международных инициатив Туркменистана в деле укрепления глобального и регионального мира и безопасности.

После этого Генеральный секретарь ООН попрощался с главой Туркменистана и отбыл из Ашхабада.

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