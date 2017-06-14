В Туркменистане рассмотрели ход реализации контртеррористической стратегии ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в «Диалоге высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Во встрече приняли участие высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств и антитеррористических структур Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании был представлен обзор исполнения совместного плана действий для Центральной Азии по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН. По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Эта декларация приветствует недавнюю инициативу Генерального секретаря по реформированию контртеррористической структуры ООН путем создания нового Управления по борьбе с терроризмом и признает важность усилий ООН по борьбе с терроризмом в регионе. Антониу Гутерреш, приветствуя усилия стран Центральной Азии по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и ее совместного плана действий для Центральной Азии, подчеркнул важность принятой совместной декларации.

«Ни одна страна не может победить терроризм в одиночку», – сказал Генеральный секретарь ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2017