В Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана и Генерального секретаря ООН

В Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном аспектах, ситуацию в Афганистане, развитие партнерства между Туркменистаном и ООН, экологические и другие проблемы.

Стороны отметили, что сегодня в повестке взаимодействия Туркменистан – ООН находятся такие стратегические сферы, как устойчивый транспорт, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом, разоруженческая проблематика и выполнение целей устойчивого развития. По мнению сторон, партнерство в этих сферах носит долгосрочный характер и ведется на системной основе.

После переговоров президент Туркменистана и Генеральный секретарь ООН выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Стороны высоко оценили итоги встречи, отметив конструктивный и долгосрочной характер партнерства между Туркменистаном и ООН.

Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, по всем обсуждаемым вопросам Туркменистан нашел понимание и поддержку со стороны Генерального секретаря ООН, готовность к продолжению заинтересованного диалога.

В свою очередь Антониу Гутерреш особо отметил миротворческую роль Туркменистана в регионе, его участие в деле восстановления Афганистана, а также инициативы в области развития транспорта и обеспечения энергетической безопасности.

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